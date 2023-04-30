"هنية":" 5000 دولار لرعاية كأس الراحل عادل أسمري لكرة السلة"

غزة- وكالة الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة عن منح 5000 دولار لرعاية بطولة كأس الراحل عادل أسمري، ضمن برامج المجلس لدعم الأندية واللاعبين ومساندة تنظيم البطولات الرسمية.

وكان اتحاد كرة السلة أجرى ظهر اليوم الأحد قرعة بطولة الراحل عادل أسمري برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشركة جوال.

وقال عبد السلام هنية خلال مراسم قرعة البطولة، إن الجهود تبذل لتأمين إقامة لقاء يجمع بطل المحافظات الجنوبية مع بطل المحافظات الشمالية لتحديد بطل فلسطين لكرة السلة.

وأعرب هنية عن سعادته أن تحمل البطولة اسم الراحل عادل أسمري، على مستوى كأس فلسطين، وشكر هنية شركة جوال والاتصالات على رعاية وإنجاح البطولات الرياضية واحتضانها الشباب الرياضيين.

من جانبه، شكر خليل أبو شمالة نائب رئيس اتحاد كرة السلة، المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشركة جوال والاتصالات وقال إن 5 أندية قدمت طلبات الانتساب لاتحاد كرة السلة، في انتظار موافقة الجمعية العمومية.

وقال محمد الشرفا ممثل شركة جوال إنهم سعداء بالشراكة مع الإتحاد الفلسطيني لكرة السلة على مدار سنوات منصرمة والتي تكللت بالنجاح بالوصول لرعاية بطولة كأس السلة، وأكد الشرفا أن شركة جوال والاتصالات ستستهدف رياضات وأندية أخرى في الرعاية وتحتضنها في إطار رؤية الشركة.

يذكر أن الراحل عادل أسمري كان يشغل منصب مراقب دولي في الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة وكان حكما ومدربا في السابق وشارك في بطولة غرب آسيا للشباب التي جرت في العاصمة السورية دمشق كمراقب دولي وتوفي هناك .

وأسفرت قرعة الكأس عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى

نادي خدمات رفح

نادي خدمات جباليا

نادي خدمات البريج

نادي شباب البريج

المجموعة الثانية

نادي غزة الرياضي

نادي شباب المغازي

نادي جمعية الشبان المسيحيين.