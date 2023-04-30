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إعلان بخصوص تسديد رسوم طلاب "الإسلامية" من المستحقات

30 نيسان / أبريل 2023 03:03

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الثاني 2022/2023، من مستحقات الموظفين لذويهم من طلبة الجامعة الإسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 30/ 04/ 2023م وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 04/ 06/ 2023.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها اليوم، أنه يمكن للموظف نفسه أو أقاربه: الأب -الأم -ابن -ابنة -زوج -زوجة)، الاستفادة من عملية التسديد من المستحقات.

وبينت أن طلبة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا المسجلين للفصل الثاني 2022-2023، يمكنهم الاستفادة بنسبة 25% من رسوم تسجيل الفصل.

وذكرت المالية أن طلبة الدراسات العليا المشتركة، سيستفيدون بنسبة 12,5% من رسوم تسجيل الفصل الثاني 2022-2023.

ولفتت أن يمكن أيضاً لطلبة الدراسات العليا (الماجستير-الدكتوراه) الاستفادة من رسوم الرسالة، بشرط تسجيلها عن طريق الدراسات العليا، خلال الفصل الدراسي الحالي.

وأفادت المالية أن التسجيل يتم بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps، ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

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