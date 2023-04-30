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التعليم: فوز المدارس الفلسطينية في قطر "بالمركز الفضي" إنجازٌ مميزٌ

30 نيسان / أبريل 2023 04:40

التعليم: فوز المدارس الفلسطينية في قطر "بالمركز الفضي" إنجازٌ مميزٌ
التعليم: فوز المدارس الفلسطينية في قطر

غزة - وكالة الرأي:

أشادت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة بفوز المدارس الفلسطينية بدولة قطر في المركز الفضي بمسابقة باحث 6، لافتة إلى أن هذا الفوز نجاحٌ للمدارس الفلسطينية في الخارج ورفع اسم فلسطين عالياً في المحافل العربية والدولية.

وكانت المدارس الفلسطينية في دولة قطر قد فازت بالمركز الفضي في مسابقة بحثية عن بحث بعنوان: "تأثير أكسيد النحاس النانوني المدعم على القطن المغلف بالكركمين والنشا على نشاط الميكروبات" لمشرف البحث الأستاذ أحمد يوسف الأغا، والطالبين نبيل بهاء الحاج، ومحمد فهد السباعي.

  وبينت الوزارة أن الأبحاث يُشرف عليها النادي العلمي بدولة قطر الشقيقة، وقد تقدم للمسابقة أكثر من 100 بحث علمي، مؤكدة على تبنيها الدائم لكافة المهارات والأنشطة البحثية التي من شأنها تطوير قدرات الطلبة في كافة المستويات.

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