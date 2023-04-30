التعليم توضح لـ"الرأي "مساعيها لمساعدة "طلبة السودان"

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

قالت وزارة التربية والتعليم في غزة، إن هناك جهوداً ومساع ٍحثيثةً تبذل لمساعدة الطلبة العائدين من السودان وتذليل كافة العقبات أمام من يرغب في إكمال دراسته في الجامعات الفلسطينية بغزة.

وأوضح مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة أحمد النجار، مساء اليوم الأحد، أن وكيل الوزارة خالد أبو ندى عقد اليوم لقاءات مع عدد من رؤساء وممثلي الجامعات والكليات الفلسطينية، تم خلالها مناقشة إمكانية مساعدة هذه المؤسسات للطلبة العائدين من السودان.

وبين النجار أن هناك جهوداً لوضع تصور كامل بهدف معرفة مايمكن أن تقدمه هذه الجامعات والكليات.

وأكد النجار على أن الوزارة ستقوم بنشر رابط خاص عبر الموقع الإلكتروني ومنصات الوزارة ووسائل الإعلام لفتح المجال أمام الطلبة العائدين من السودان تسجيل وإدخال بيانتهم بهدف حصر الأعداد ومعرفة أسماء الجامعات والكليات وطبيعة التخصصات التي كانوا يدرسون بها.

وأفاد النجار أن عملية التسجيل ستتيح للوزارة معرفة عدد سنوات الدراسة لكل طالب، إضافة للراغبين في إكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي بغزة، مؤكداً عدم وجود حصيلة نهائية لهؤلاء الطلبة، بسبب عدم اكتمال وصول كافة الطلبة من السودان الى قطاع غزة.

وأكد النجار أن هناك تواصل وتنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم في رام الله، نظراً لوجود طلبة آخرين عائدين من السودان إلى المحافظات الشمالية، ومن ثم وضع تصور كامل ومتفق عليه بين الوزارتين لخدمة الطلبة العائدين من السودان.