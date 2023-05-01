إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بيت لحم

بيت لحم – وكالة الرأي :

أصيب شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال، فجر اليوم، خلال اقتحام مدينة بيت لحم وبيت بالضفة الغربية المحتلة.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت جالا واندلعت مواجهات في محيط مستشفى بيت جالا الحكومي اطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت ما ادى لاصابة شاب (20 عاما) برصاص حي في الظهر، ونقل الى مستشفى الاهلي في مدينة الخليل لخطورة حالته.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الشاب أصيب برصاصة متفجرة أطلقها عليه جنود الاحتلال فجر اليوم اخترقت أسفل ظهره والتجويف الصدري ما أحدث تهتكاً للرئة اليمنى بالكامل، وخلال إجراء العملية الجراحية له في مستشفى بيت جالا الحكومي عثر الجراحون على عشرات الشظايا في التجويف الصدري والرئة، كما أصيب برصاصة حي باليد، وتم وقف النزيف وحالته حتى الآن حرجة.