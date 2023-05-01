وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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01 آيار / مايو 2023 09:52
غزة – وكالة الرأي :
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين على النحو الآتي:
الدولار الأمريكي: 3.64 شيكل.
اليورو الأوروبي: 4.05 شيكل.
الدينار الأردني: 5.13 شيكل.
الجنيه المصري: 0.12 شيكل.
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