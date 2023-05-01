غزة – وكالة الرأي :

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي: 3.64 شيكل.

اليورو الأوروبي: 4.05 شيكل.

الدينار الأردني: 5.13 شيكل.

الجنيه المصري: 0.12 شيكل.