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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

01 آيار / مايو 2023 09:52

غزةوكالة الرأي :

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي: 3.64 شيكل.

اليورو الأوروبي: 4.05 شيكل.

الدينار الأردني: 5.13 شيكل.

الجنيه المصري: 0.12 شيكل.

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