قوات القمع تقتحم أقسام بسجن ريمون ومجدو

15:08قوات الاحتلال تواصل حصار أريحا لليوم العاشر على التوالي

15:25الحركة الأسيرة توجه التحية للعمال في يومهم العالمي

14:46"الداخلية": وفاة "موقوف جنائي" إثر تدهور مفاجئ بصحته

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