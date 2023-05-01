قوات القمع تقتحم أقسام بسجن ريمون ومجدو

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن قوات القمع التابعة لإدارة السجون اقتحمت قسم 2 بسجن "مجدو"، وقسم 6 بسجن "ريمون".
وذكرت أن قوات القمع أجرت تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى وعبثت بمقتنياتهم.
عاجل |
01 آيار / مايو 2023 02:27
15:32حماس تدين مُخطّط شق طريق استيطاني حول القدس المحتلة
14:46"الداخلية": وفاة "موقوف جنائي" إثر تدهور مفاجئ بصحته
15:28حماس تنعى الشهيد اللدعة وتؤكد استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال
15:25الحركة الأسيرة توجه التحية للعمال في يومهم العالمي
15:08قوات الاحتلال تواصل حصار أريحا لليوم العاشر على التوالي