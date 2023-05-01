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قوات القمع تقتحم أقسام بسجن ريمون ومجدو

01 آيار / مايو 2023 02:27

غزة - وكالة الرأي :

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن قوات القمع التابعة لإدارة السجون اقتحمت قسم 2 بسجن "مجدو"، وقسم 6 بسجن "ريمون".

وذكرت أن قوات القمع أجرت تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى وعبثت بمقتنياتهم.

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