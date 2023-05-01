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قوات الاحتلال تواصل حصار أريحا لليوم العاشر على التوالي

01 آيار / مايو 2023 03:08

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أريحا - وكالة الرأي:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارها على مدينة أريحا، لليوم الـ10 على التوالي.

وتضع قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا ومخارجها الرئيسة، وتوقف المركبات وتدقق في هويات الركاب.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وضعت مكعبات إسمنتية جديدة على المدخل الشرقي للمدينة، إلى جانب الحواجز المقامة على مداخلها الشمالية (هيئة التدريب والمعرجات) والجنوبي، والشرقي.

واستشهد الفتى جبريل محمد كمال اللدعة (17 عاماً)، صباح اليوم، بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، وإصابة 6 مواطنين، وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين في المخيم، وقامت بإرجاع الإسعاف من الحاجز الجنوبي لأريحا.

وفي سياق متصل، خاض مقاومون فلسطينيون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال، وتصدوا للاقتحام في مخيم عقبة جبر.

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