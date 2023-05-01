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الحركة الأسيرة توجه التحية للعمال في يومهم العالمي

01 آيار / مايو 2023 03:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

وجهت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الإثنين، تحية إكبار للعمال الفلسطينيين الثابتين في أرضهم والمتشبثين في هويته.

وقالت اللجنة في بيان لها، بمناسبة يوم العمال العالمي وصل وكالة الرأي: "تحتم هذه المناسبة، على جميع مكونات ومؤسسات الشعب الفلسطيني، زيادة الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية وتوفير لها كافة سبل ومعززات الصمود أمام تصاعد إرهاب الاحتلال وإجرامه وإجراءاته العنصرية ضد العمال".

وأكدت أن شريحة العمال تشكّل ركيزة مهمّة من أبناء شعبنا الصامد والمقاوم والجسم الأكبر من حركتنا الأسيرة ومن مسار ثورتنا ونضالنا ضد المحتل؛ فغالبية من اعتقلوا وواجهوا الأسر هم أبناء هذه الطبقة الكادحة، الذين ضحوا وما زالوا رغم قيود المحتل.

ودعت لمساندة ودعم حقوق العمال على اختلاف فئاتهم، والانتصار لهم وتعزيز صمودهم، على كافة المستويات والأصعدة.

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