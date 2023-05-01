حماس تنعى الشهيد اللدعة وتؤكد استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال

أريحا - وكالة الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا المرابط شهيدها المجاهد: جبريل محمد كمال اللدعة (17 عامًا)، الذي ارتقى خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عَقْبة جَبِر فجر اليوم الإثنين.

وحيت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الإثنين أهلنا الصامدين في عَقْبة جَبِر، داعيةً شبابنا الثائر لمواصلة طريق المقاومة والإِثْخان في العدو، ليدرك المحتل أن اقتحام مدننا وبلداتنا ليس نزهة، وأن اقتحاماته ستتحول إلى معركة لن يخرج منها إلا خاسرًا.

وتقدمت الحركة بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبيه، داعيةً إلى النفير الدائم في كل المناطق والاشتباك مع قوات الاحتلال ومستوطنيه وإشعال نقاط التماس، دفاعًا عن شعبنا ونصرة للمسجد الأقصى المبارك.