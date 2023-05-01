وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تواصل حصار أريحا لليوم العاشر على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية": وفاة "موقوف جنائي" إثر تدهور مفاجئ بصحته وكالة الرأي الفلسطينية قوات القمع تقتحم أقسام بسجن ريمون ومجدو وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية إصابة صيادين برصاص الاحتلال في بحر شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و5 إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية توغل لجرافات الاحتلال شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد جبريل اللدعة في أريحا وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" يدعو لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق العمال وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تنعى الشهيد اللدعة وتؤكد استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال

01 آيار / مايو 2023 03:28

حماس تنعى الشهيد اللدعة وتؤكد استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال
حماس تنعى الشهيد اللدعة وتؤكد استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال

أريحا - وكالة الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا المرابط شهيدها المجاهد: جبريل محمد كمال اللدعة (17 عامًا)، الذي ارتقى خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عَقْبة جَبِر فجر اليوم الإثنين.

وحيت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الإثنين أهلنا الصامدين في عَقْبة جَبِر، داعيةً شبابنا الثائر لمواصلة طريق المقاومة والإِثْخان في العدو، ليدرك المحتل أن اقتحام مدننا وبلداتنا ليس نزهة، وأن اقتحاماته ستتحول إلى معركة لن يخرج منها إلا خاسرًا.

وتقدمت الحركة بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبيه، داعيةً إلى النفير الدائم في كل المناطق والاشتباك مع قوات الاحتلال ومستوطنيه وإشعال نقاط التماس، دفاعًا عن شعبنا ونصرة للمسجد الأقصى المبارك.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟