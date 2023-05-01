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حماس تدين مُخطّط شق طريق استيطاني حول القدس المحتلة

01 آيار / مايو 2023 03:32

حماس تدين مُخطّط شق طريق استيطاني حول القدس المحتلة
حماس تدين مُخطّط شق طريق استيطاني حول القدس المحتلة

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أدانت حركة "حماس" المخطط الصهيوني لشق طريق استيطاني يربط مدينة القدس المحتلة مع مستوطنة ما يسمّى معاليه أدوميم، معتبرةً ذلك مخططاً إجرامياً يهدف إلى تسهيل التوسّع الاستيطاني على طول الطريق، فيما يُعرَف بالمنطقة E1، وإلى العمل على فصل منطقة الخان الأحمر عن عشرات القُرى البدوية المحيطة بها، كإجراء عنصري مُصمَّم لإغلاق منطقة شاسعة في قلب الضفة الغربية أمام أبناء شعبنا الفلسطيني، تجسيداً لسياسة الضمّ للأراضي الفلسطينية.

ودعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي، اليوم الإثنين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف تلك المشاريع الاستيطانية التي تُشكّل تصعيداً خطيراً سيواجهه شعبنا بقوة وبكل أشكال المقاومة دفاعاً عن أرضه وحقه في الحرية والاستقلال.

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