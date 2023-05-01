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الشرطة تقرر إغلاق مدينة "أصداء" الترفيهية بخانيونس

01 آيار / مايو 2023 07:33

مدينة أصداء الترفيهية
مدينة أصداء الترفيهية

غزة - وكالة الرأي:

قررت الشرطة الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، إغلاق مدينة "أصداء" الترفيهية بخانيونس مؤقتاً.

وأوضح العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة، في تصريح صحفي وصل وكالة الرأي، أن قرار الإغلاق جاء لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ إجراءات السلامة في المكان، عقب وفاة طفل داخل حديقة الحيوان بالمدينة مساء اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن  البطنيجي وفاة طفل يبلغ (6 سنوات) متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها من قبل أسد داخل حديقة للحيوان بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح البطنيجي، في تصريح صحفي مقتضب وصل وكالة الرأي مساء اليوم، أن الطفل تسلق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدى لإصابته ومن ثم وفاته.

وأكد أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادثة.

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