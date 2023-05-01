إصابة شاب بمواجهات بالخليل والاحتلال يغلق مدخلين لأريحا

أريحا - وكالة الرأي:

أصيب شاب، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه.

وأغلفت قوات الاحتلال مدخلي مدينة أريحا الشماليين، ببوابة حديدية، ومعكبات أسمنتية.

ونصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية في "طريق البنانا لاند" المؤدية إلى طريق المعرجات، ووضعت مكعبات أسمنتية في طريق "هيئة التدريب" المؤدية إلى قرية العوجا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارها على مدينة أريحا، لليوم الـ10 على التوالي، وتضع حواجزها العسكرية على مداخل المدينة ومخارجها الرئيسة، وتوقف المركبات وتدقق في هويات الركاب.

ووضعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مكعبات إسمنتية جديدة على المدخل الشرقي للمدينة، إلى جانب الحواجز المقامة على مداخلها الشمالية (هيئة التدريب والمعرجات) والجنوبي، والشرقي.

واستشهد الفتى جبريل محمد كمال اللدعة (17 عاماً)، صباح اليوم، بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، وإصابة 6 مواطنين، وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة عنزا جنوب جنين.