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بعد 87 يومًا من الإضراب عن الطعام

استشهاد الأسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال

02 آيار / مايو 2023 08:02

الأسير الشهيد خضر عدنان
الأسير الشهيد خضر عدنان

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

استشهد فجر اليوم الثلاثاء، الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وكان الأسير عدنان، قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة في بيان لها، إن الأسير الشهيد خضر عدنان خاض ستة إضرابات عن الطعام داخل السجون وصلت في مجموعها إلى 251 يوما على فترات، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من 8 سنوات معظمها في الاعتقال الإداري.

وكانت الوزارة، قد حذرت في وقت سابق من أن الأسير خضر عدنان يعاني من وضعي صحي خطير دون أدنى اهتمام من مصلحة سجون الاحتلال لتوفير العلاج له.

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