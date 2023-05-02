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"حماس" تحمّل الاحتلال مسؤولية اغتيال الأسير خضر عدنان

02 آيار / مايو 2023 08:04

الأسير الشهيد خضر عدنان
الأسير الشهيد خضر عدنان

غزة - وكالة الرأي:

 نعت حركة "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وأمتنا العربية والإسلامية وحركة الجهاد الإسلامي الشهيد الأسير الشيخ المجاهد خضر عدنان.

 وحمّلت حركة حماس في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية المتطرفة كامل المسؤولية عن جريمة اغتياله، مؤكدةً أن هذه الجريمة تمت عن سبق إصرار وبدم بارد.

وقالت: "إن حكومة الاحتلال المجرمة ستدفع الثمن عن جريمة اغتيال الشهيد المجاهد خضر عدنان برفضها الإفراج عنه، وإهماله طبيا، ولا بد من ملاحقتها على جرائمها".

وأكدت الحركة أن شعبنا بكل قواه وفصائله سيُصَعِّد بكل الوسائل والأدوات كل أشكال المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بحق الأسرى والمسرى.

وأضافت حماس أن هذه الجريمة تضاف لسجل جرائم الاحتلال وإرهابه بحق أسرانا الأبطال وبحق شعبنا، وأنها لن تزيد أسرانا الأبطال وشعبنا إلا صموداً وإصراراً على كسر قيد السجان وتحرير أسرانا رغم أنف الاحتلال.

وتابعت: "حتماً سيزول هذا الاحتلال المجرم، الذي يتسبب بكل مآسي شعبنا وأسرانا، ويواصل عدوانه على القدس والأقصى ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وستبقى قضية الأسرى الأبطال وتحريرهم على رأس أولوياتنا الوطنية".

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