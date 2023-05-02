المدهون: الاحتلال تعمد اغتيال الأسير خضر عدنان بدمٍ بارد

غزة - وكالة الرأي

أكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة بهاء الدين المدهون، أن الحركة الأسيرة خسرت اليوم أحد أهم أصواتها الصادحة في كل الميادين والشوارع والأزقة، لافتا إلى أن سيرة الأسير الشهيد خضر عدنان ستبقى المشرفة في دعم ونصرة نموذجا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني ومصدر إلهام لنصرة الإنسانية.

وأضاف المدهون في تصريح وصل وكالة "الرأي" نسخة منه صباح اليوم الثلاثاء، أن جريمة الاحتلال باغتيال وقتل الشيخ خضر عدنان بدم بارد وبهذه الطريقة يؤكد مجددًا أن الاحتلال يطبق قانون الإعدام على الأسرى بعيدًا عن إقراره وتشريعه أمام العالم.

وأكد أن "هذه الجريمة لن تكسر إرادة الأسرى، ولن تنال من عزيمتهم والرسائل المبطنة التي يريد الاحتلال إرسالها من هذه الجريمة خاصة للأسرى المضربين سترتد عليه وبالا بإذن الله".