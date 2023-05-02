وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة إعدام متعمدة وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: الاحتلال تعمد اغتيال الأسير خضر عدنان بدمٍ بارد وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تحمّل الاحتلال مسؤولية اغتيال الأسير خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد الأسير خضر عدنان بعد 87 يومًا من الإضراب عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تباشر تحقيقاتها بوفاة طفل داخل "أصداء" وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: سنحاسب ناشري فيديو طفل "أصداء" وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بمواجهات بالخليل والاحتلال يغلق مدخلين لأريحا وكالة الرأي الفلسطينية رغم الحصار.. جهود حكومية كبيرة لدعم عمال غزة وتحسين حياتهم وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تقرر إغلاق مدينة "أصداء" الترفيهية بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال: الحصار الإسرائيلي أثّر سلباً على كل القطاعات العمالية
أخبار » الأخبار الحكومية

المدهون: الاحتلال تعمد اغتيال الأسير خضر عدنان بدمٍ بارد

02 آيار / مايو 2023 08:06

الأسير الشهيد خضر عدنان
الأسير الشهيد خضر عدنان

غزة - وكالة الرأي

أكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة بهاء الدين المدهون، أن الحركة الأسيرة خسرت اليوم أحد أهم أصواتها الصادحة في كل الميادين والشوارع والأزقة، لافتا إلى أن سيرة الأسير الشهيد خضر عدنان ستبقى المشرفة في دعم ونصرة نموذجا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني ومصدر إلهام لنصرة الإنسانية.

 وأضاف المدهون  في تصريح وصل وكالة "الرأي" نسخة منه صباح اليوم الثلاثاء، أن جريمة الاحتلال باغتيال وقتل الشيخ خضر عدنان بدم بارد وبهذه الطريقة يؤكد مجددًا أن الاحتلال يطبق قانون الإعدام على الأسرى بعيدًا عن إقراره وتشريعه أمام العالم.

 وأكد أن "هذه الجريمة لن تكسر إرادة الأسرى، ولن تنال من عزيمتهم والرسائل المبطنة التي يريد الاحتلال إرسالها من هذه الجريمة خاصة للأسرى المضربين سترتد عليه وبالا بإذن الله". 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟