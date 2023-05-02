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يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها

التشريعي: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة إعدام متعمدة

02 آيار / مايو 2023 08:12

التشريعي: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة إعدام متعمدة
التشريعي: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة إعدام متعمدة

غزة- وكالة الرأي

نعى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د.أحمد بحر إلى شعبنا وأمتنا وأحرار العالم الشهيد الأسير الشيخ خضر عدنان الذي ارتقى شهيداً في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لأكثر من 86 يوماً.

وأكد د. بحر أن استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة إعدام متعمدة عن سبق إصرار وترصد يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنها وهي دليل واضح على فاشية واجرام الاحتلال.

 وقال :إن ما جرى مع الأسير عدنان جريمة كبرى جديدة تضاف الي سجل جرائم الاحتلال الحافل بحق الاسرى الفلسطينيين من ظلم وتنكيل وإهمال وقتلٍ بطيءٍ ومتعمد".

 وأضاف  د. بحر، أن الصمت الدولي المريب شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه الممنهجة بحق الأسرى وآخرها جريمة قتل الأسير عدنان والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

التشريعي: استشهاد الأسير خضر عدنان جريمة إعدام متعمدة 54fe619d-26c9-40ee-a201-9d235fc85c14
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