توتر شديد بسجون الاحتلال عقب استشهاد الأسير خضر عدنان

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن حالة من التوتر الشديد تسود كافة سجون الاحتلال عقب استشهاد الأسير خضر عدنان فجر اليوم.
وأفادت الوزارة في بيان لها، بوجود غضب عارم بين صفوف الأسرى تنديدا واستنكارًا لجريمة الاحتلال باغتيال الأسير خضر عدنان.
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02 آيار / مايو 2023 08:16
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