مؤشرات تُؤكد تعمد الاحتلال اغتيال الأسير خضر عدنان

غزة - وكالة الرأي:

رصد الأسير المبعد علي المغربي، مجموعة من المؤشرات تدلل على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان عن سبق إصرار وترصد.

وقال المغربي، إن المؤشرات هي كالتالي:

1- لأول مرة يترك أسير مضرب لـ 86 يوما في زنزانة لوحده وليس تحت رعاية صحية ومتابعة لوظائف الجسم أو في مشفى .. ( إهمال مقصود منه القتل).

2- لأول مرة يعلن عن استشهاد (موت أسير) عبر الإعلام العبري قبل إبلاغ قيادة الحركة الأسيرة بموته ويتفاجأ الأسرى بذلك.

3- لأول مرة لا تفعل لجنة القيم من قبل نقابة أطباء العدو والتي تتدخل لإقناع الطرف المضرب بأخذ المدعمات للمحافظة على الأجهزة الرئيسية للجسم