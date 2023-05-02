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مؤشرات تُؤكد تعمد الاحتلال اغتيال الأسير خضر عدنان

02 آيار / مايو 2023 09:03

الأسير الشهيد خضر عدنان
الأسير الشهيد خضر عدنان

غزة - وكالة الرأي:

رصد الأسير المبعد علي المغربي، مجموعة من المؤشرات تدلل على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان عن سبق إصرار وترصد.

وقال المغربي، إن المؤشرات هي كالتالي:

1- لأول مرة يترك أسير مضرب لـ 86 يوما في زنزانة لوحده وليس تحت رعاية صحية ومتابعة لوظائف الجسم أو في مشفى .. ( إهمال مقصود منه القتل).

2- لأول مرة يعلن عن استشهاد (موت أسير) عبر الإعلام العبري قبل إبلاغ قيادة الحركة الأسيرة بموته ويتفاجأ الأسرى بذلك.

3- لأول مرة لا تفعل لجنة القيم من قبل نقابة أطباء العدو والتي تتدخل لإقناع الطرف المضرب بأخذ المدعمات للمحافظة على الأجهزة الرئيسية للجسم

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