من هو الشهيد الشيخ خضر عدنان؟

غزة - وكالة الرأي:

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، القيادي الأسير في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد خوضه إضرابا عن الطعام استمر 86 يومًا.

والشيخ خضر عدنان هو قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي، وُلد في بلدة عرابة قضاء جنين بتاريخ24 آذار من عام 1978.

أنهى دراسته الأساسية والثانوية العامة في مسقط رأسه عرابة، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة بيرزيت في رام الله.

اعتقلته قوات الاحتلال 14 مرة بمجموع 9 سنوات، وفجّر الأسير خضر عدنان معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال وكان يخوض إضرابه السادس منذ 5 فبراير الماضي

تم الإعلان عن استشهاد الشيخ خضر عدنان فجر الثاني من مايو 2023م، ويأتي استشهاده بعد إضراب عن الطعام استمر نحو 3 أشهر احتجاجاً على اعتقاله، وذلك بعد يومين من رفض محكمة الاحتلال الإفراج عنه رغم حالته الصحة الحرجة.

وبُعيد استشهاده أُعلن عن الحداد العام في الأراضي الفلسطينية.