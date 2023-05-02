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هنية يهاتف النخالة معزيًا بالشهيد خضر عدنان

02 آيار / مايو 2023 11:27

هنية والنخالة
هنية والنخالة

الدوحة - وكالة الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حيث قدم له ولقيادة الجهاد الإسلامي ولشعبنا الفلسطيني المرابط التعازي باستشهاد الشيخ المجاهد خضر عدنان.

وأشار رئيس الحركة إلى حجم الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني في تنكره وإهماله الطبي وإصراره على عدم الاستجابة لمطلب الشيخ خضر عدنان بالحرية، وتوقف مليًا أمام هذا النموذج الفريد من أبناء شعبنا الفلسطيني الذي جسّده الشيخ خضر عدنان في شجاعته وإقدامه وصلابته وسيره نحو الشهادة بإرادة حرة راضيًا مرضيًا بإذن الله.

وقال: "هذه معركة مفتوحة مع العدو، وشعبنا منتفض على مدار الساعة في وجه الاحتلال لا يكل ولا يلين، ويواصل السير على طريق الجهاد والشهادة والمقاومة"، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه مع الصالحين والنبيين والشهداء.

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