"خضر عدنان" الشهيد رقم 237 في تاريخ الحركة الأسيرة

غزة - وكالة الرأي:

رفع استشهاد الأسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شهداء الحركة الأسيرة إلى (237) شهيدا منذ عام 1967.

وخاض الأسير الشهيد خضر عدنان خاض ستة إضرابات عن الطعام داخل السجون وصلت في مجموعها إلى 251 يوما على فترات، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من 8 سنوات معظمها في الاعتقال الإداري.

ودعت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف استشهاد الأسير خضر عدنان، ومنع الاحتلال لزيارته من قبل محاميه وأهله من عدة أيام كان مقدمة لقتله.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ما حدث مع الأسير خضر عدنان منذ اعتقاله يؤكد أن الاحتلال تعمد تنفيذ عملية اغتيال حقيقية بحقه.