الزراعة تناقش أبرز مؤشرات انجاز الخطة التشغيلية للعام 2023

غزة- وكالة الرأي

ناقشت وزارة الزراعة الفلسطينية، عرض مؤشرات انجاز الربع الأول،ونسبة انجاز الادارات من الخطة التشغيلية، للعام 2023 خلال الاجتماع الدوري لهيئة الوزارة برئاسة وكيلها د.أيمن اليازوري.

وتركز النقاش حول تحديد الوحدات الانتاجية الدورية لكل ادارة عامة، والية تنفيذها،الأمر الذي من شأنه أن يزيد من قدرة الوزارة على تطوير وتجويد خدماتها للجمهور.

كما ناقشت الهيئة ، جهود الإدارات في تفيذ مؤشرات الانجازات،وتحديد الاحتياج من المهارات المطلوبة اكسابها للموظفين بواسطة المدراء العامين.

وفي السياق، ناقشت هيئة الوزارة ادارة العقود المشاركة بأراضي المحررات في المرحلة القادمة،وتطوير اداء العاملين فيها.

