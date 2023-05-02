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الاحتلال يطلق قذائف مدفعية شرق مدينة غزة

02 آيار / مايو 2023 03:34

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي:

أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، عدة قذائف شرق مدينة غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق مدينة غزة، استهدفت مناطق زراعية شرق حي الزيتون، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

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