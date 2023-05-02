الاحتلال يطلق قذائف مدفعية شرق مدينة غزة

أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، عدة قذائف شرق مدينة غزة.
وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق مدينة غزة، استهدفت مناطق زراعية شرق حي الزيتون، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.
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02 آيار / مايو 2023 03:34
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