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المقاومة تطلق عدة صواريخ تجاه مستوطنات "غلاف غزة"

02 آيار / مايو 2023 03:43

المقاومة تطلق عدة صواريخ تجاه مستوطنات
المقاومة تطلق عدة صواريخ تجاه مستوطنات

غزة - وكالة الرأي:

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ تجاه مستوطنات الاحتلال في محيط قطاع غزة، ردً على عملية اغتيال الشيخ الأسير خضر عدنان.

وقالت مصادر عبرية إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، فيما أوعز جيش الاحتلال للمستوطنين في منطقة غلاف غزة وسديروت، بالبقاء بالقرب من الأماكن المحصنة، في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة، وقيام الدبابات بإطلاق النار في هذه الساعة، حسب زعم المصادر العبرية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن صاروخاً سقط بشكل مباشر على مبنى في مستوطنة "سديروت " أدى لإصابة مستوطن إصابة خطيرة في المكان.

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