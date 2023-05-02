المالية تشارك في جلسة تمهيدية لعطاء شراء خدمة التوليد لصالح وزارة الصحة

غزة - وكالة الرأي:

شاركت الإدارة العامة للوازم بوزارة المالية في الجلسة التمهيدية لعطاء شراء خدمة الولادة من المستشفيات غير الحكومية، والذي تم الإعلان عنه عبر الوزارة المالية بمشاركة ممثل عن وزارة الصحة.

وقال مسير دائرة العطاءات المركزية أ. مهند عايش:" إن الهدف من الجلسة مناقشة بنود العطاء، والذي يساهم في تجويد الخدمة المقدمة لجمهور وزارة الصحة".

وأوضح مدير دائرة المشتريات في وزارة الصحة د. سائد غياضة أن هدف الجلسة هو مناقشة معايير العطاء، والرد على استفسارات المستشفيات بخصوص بنوده وشروطه وإجراءات تنفيذه.

وحضر الجلسة وممثلين عن إدارات ووحدات وزارة الصحة ذات العلاقة، وعدد من ممثلي المستشفيات الخاصة والأهلية المشاركة في العطاء.