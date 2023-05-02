"الغرفة المشتركة" تعلن مسؤوليتها عن قصف المستوطنات رداً على اغتيال" عدنان"

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيان عسكري لها مساء اليوم، مسئوليتها عن" دك مستوطنات "غلاف غزة" برشقاتٍ صاروخية مساء اليوم، كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك بعون الله تعالى".

وأكدت الغرفة في بيانها أنها ستبقى وفية لدماء الشهداء وتضحيات أسرانا، وستبقى قضيتهم على رأس أولوياوحذرت الاحتلال من التمادي في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، مؤكدة أن "المقاومة ستظل على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان".

وزفت الغرفة المشتركة القائد الوطني الشيخ الشهيد خضر عدنان، الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء، في جريمة اغتيالٍ جديدة، بعد معركةٍ مشرفة من الإضراب عن الطعام خاضها بأمعائه الخاوية متحدياً السجن والسجان، ومسطراً أسمى آيات العز والفخار.