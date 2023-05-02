وكالة الرأي الفلسطينية المالية تشارك في جلسة تمهيدية لعطاء شراء خدمة التوليد لصالح وزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة تطلق عدة صواريخ تجاه مستوطنات "غلاف غزة" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق قذائف مدفعية شرق مدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال البيرة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش أبرز مؤشرات انجاز الخطة التشغيلية للعام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تبحث التعاون المشترك مع جامعتي الازهر والاسلامية وكالة الرأي الفلسطينية العمل ومؤسسات حقوق الإنسان يقررون فضح جريمة اغتيال العامل وردة دوليا وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة "تقدم خدمة الإرشاد لـ 800 زائراً للمواقع الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة المرأة "والمركز الماليزي يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تنشر أسعار المواد الإنشائية خلال إبريل الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال الثُلث الأول من العام

دائرة الأشعة في مستشفى الأقصى تقدم أكثر من 29,000 خدمة تصوير

02 آيار / مايو 2023 04:23

دائرة الأشعة في مستشفى الأقصى تقدم أكثر من 29,000 خدمة تصوير
دائرة الأشعة في مستشفى الأقصى تقدم أكثر من 29,000 خدمة تصوير

الوسطى - وكالة الرأي:

أجرت دائرة الأشعة في مستشفى الشهداء الاقصى بمختلف أقسامها 29623 خدمة تصوير طبي وذلك في إطار استمرار تقديمها للخدمات الصحية للمواطنين وحرصها المستمر لتجويد الخدمة، حيث بلغ عدد خدمات تصوير الأشعة العادية 26,550، بينما بلغت خدمات التصوير المقطعي 1238 صورة مقطعية، بينما بلغ عدد خدمات الأشعة الملونة 10 حالات، فيما بلغ عدد خدمات التلفزيون الملون 1951 حالة.

من جهته أكد د. أحمد شلتوت مدير دائرة الأشعة في مستشفى شهداء الأقصى أن جهود الطواقم العاملة مستمرة في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، ولا سيما المرضى المنومين والمراجعين في العيادات الخارجية.

 بالإضافة لتوفر تصوير تلفزيوني في العيادات للمرضى المراجعين وهذا الأمر الذي يساهم في سرعة التشخيص والعلاج للمريض بالإضافة إلى اجراء التصوير المقطعي للحالات المنومة داخل الأقسام بشكل مباشر ومتابعة تقاريرها بنفس الوقت، كما يتم المتابعة الدورية والهادفة لتحسين العمل وتطوير الخدمة في دائرة الأشعة للوصول لأفضل جودة ممكنة.

من جهته أشاد د. إياد أبو زاهر مدير عام المستشفى بجهود طواقم دائرة الأشعة والتي تسعى بشكل مستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهلنا في المنطقة الوسطى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟