دائرة الأشعة في مستشفى الأقصى تقدم أكثر من 29,000 خدمة تصوير

الوسطى - وكالة الرأي:

أجرت دائرة الأشعة في مستشفى الشهداء الاقصى بمختلف أقسامها 29623 خدمة تصوير طبي وذلك في إطار استمرار تقديمها للخدمات الصحية للمواطنين وحرصها المستمر لتجويد الخدمة، حيث بلغ عدد خدمات تصوير الأشعة العادية 26,550، بينما بلغت خدمات التصوير المقطعي 1238 صورة مقطعية، بينما بلغ عدد خدمات الأشعة الملونة 10 حالات، فيما بلغ عدد خدمات التلفزيون الملون 1951 حالة.

من جهته أكد د. أحمد شلتوت مدير دائرة الأشعة في مستشفى شهداء الأقصى أن جهود الطواقم العاملة مستمرة في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، ولا سيما المرضى المنومين والمراجعين في العيادات الخارجية.

بالإضافة لتوفر تصوير تلفزيوني في العيادات للمرضى المراجعين وهذا الأمر الذي يساهم في سرعة التشخيص والعلاج للمريض بالإضافة إلى اجراء التصوير المقطعي للحالات المنومة داخل الأقسام بشكل مباشر ومتابعة تقاريرها بنفس الوقت، كما يتم المتابعة الدورية والهادفة لتحسين العمل وتطوير الخدمة في دائرة الأشعة للوصول لأفضل جودة ممكنة.

من جهته أشاد د. إياد أبو زاهر مدير عام المستشفى بجهود طواقم دائرة الأشعة والتي تسعى بشكل مستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهلنا في المنطقة الوسطى.