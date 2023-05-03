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غارات إسرائيلية على قطاع غزة والمقاومة ترد

03 آيار / مايو 2023 12:14

طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً في قطاع غزة والمقاومة ترد
طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً في قطاع غزة والمقاومة ترد

غزة - وكالة الرأي:

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة، فيما ردت المقاومة على العدوان وأطلقت رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة ومدينة عسقلان المحتلة.

وأفاد مراسل وكالة "الرأي" بأن طائرات حربية بدون طيار أغارت بعدة صواريخ على موقع للمقاومة غرب مدينة غزة، قبل أن تغير طائرات حربية، بثلاثة صواريخ على نفس الموقع.

وذكر مراسلنا، أن طائرة حربية بدون طيار أغارت بصاروخ واحد على الأقل على موقع غربي مدينة خان يونس.

كما أغارت الطائرات الحربية، على موقع للمقاومة وسط قطاع غزة، فيما قصفت بعدد من الصواريخ موقعا شرقي مدينة غزة.

وردا على العدوان، أطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة ومدينة عسقلان، فيما أطلقت صواريخ من طراز أرض – على طائرات الاحتلال المغيرة في سماء قطاع غزة.

ويأتي هذا التصعيد ردا على جريمة الاحتلال باغتيال الأسير الشهيد خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجونه.
 

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