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كتاب القسام تتصدى لطيران الاحتلال بصواريخ أرض-جو

03 آيار / مايو 2023 12:54

صواريخ أرض جو لكتائب القسام
صواريخ أرض جو لكتائب القسام

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأن دفاعتها الجوية تصدت التصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري بأنّ الدفاعات الجوية التابعة لها تصدت للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو.

فيما واصلت المقاومة إطلاق رشقاتها الصاروخية ، فيما دوت صفارات الانذار مغتصبات غلاف غزة.

وأفادت مصادر صهيونية بأن المقاومة في غزة توسع نطاق الرشقات الصاروخية صوب مغتصبات الغلاف، حيث طالت نتيفوت ومحيطها"، مضيفةً أن مدى الصواريخ من غزة آخذ في الاتساع، وصافرات الإنذار تدوي في مرحافيم.

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