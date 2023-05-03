الاحتلال يهدم منزلي شهيد وأسير في سلفيت وقلقيلية

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، منزلين في سلفيت وقلقيلية، أحدهما يعود لعائلة شهيد، والآخر لأسير، بدعوى تنفيذهما عمليتين أدت لمقتل 4 مستوطنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات كبيرة اقتحمت قرية حارس في سلفيت، وداهمت منزل عائلة الشهيد محمد صوف الذي نفذ عملية طعن ودهس في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي ما أدى لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 بجروح متفاوتة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أخلت منازل المواطنين من حول المنزل قبل أن تقوم بتفجيره.

وفي قلقيلية، هدمت قوات الاحتلال، منزل عائلة الأسير يونس هيلان (19 عامًا)، في بلدة حجة شرق المحافظة.

وكان هيلان اعتقل في أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي، بعد أن طعن مستوطنًا أعلن عن مقتله لاحقًا.