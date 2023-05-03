هنية: المقاومة رسخت حقيقة كونها رصيد شعبنا الاستراتيجي

الدوحة - وكالة الرأي:

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن المقاومة رسخت من خلال الجولة الراهنة حقيقة كونها الرصيد الاستراتيجي لشعبنا وأسرانا ومقدساتنا من خلال أدائها الموحد والذي كان جاهزًا لكل الاحتمالات في مواجهة العدو.

وحيا هنية في تصريح صحفي صباح اليوم الأربعاء، شعبنا ومقاومته "التي كانت وفيةً للشيخ الشهيد خضر عدنان وللحركة الأسيرة ولم تتوانَ عن القيام بواجبها على امتداد ساحة المعركة مع الاحتلال وخاصة في غزة الأبية".

وأضاف هنية "إننا إذ نجدد موقفنا الحازم من جريمة القتل المتعمد؛ نشدد - وكما أبلغنا جميع الوسطاء الذين تدخلوا - على ضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته الصابرة ليحظى بما يليق بالشهداء الأبطال من التكريم والتبجيل".

وكان هنية أجرى اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند لوقف العدوان على قطاع غزة، محملًا الاحتلال مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار العدوان الغاشم على قطاع غزة.