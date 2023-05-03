أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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03 آيار / مايو 2023 08:33
رام الله - وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيقل اليوم الأربعاء في فلسطين على النحو التالي:
الدولار: 3:65 شيكل
الدينار: 5:14 شيكل
اليورو: 4:00 شيكل
الجنيه: 0.12 شيكل
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