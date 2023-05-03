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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

03 آيار / مايو 2023 08:33

رام الله - وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيقل اليوم الأربعاء في فلسطين على النحو التالي:

الدولار: 3:65 شيكل

الدينار: 5:14 شيكل

اليورو: 4:00 شيكل

الجنيه: 0.12 شيكل

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