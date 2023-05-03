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هل البطاطس المقلية تسبب القلق وتؤثر على الصحة العقلية؟ دراسة توضح

03 آيار / مايو 2023 08:55

هل البطاطس المقلية تسبب القلق وتؤثر على الصحة العقلية؟ دراسة توضح
هل البطاطس المقلية تسبب القلق وتؤثر على الصحة العقلية؟ دراسة توضح

البطاطس المقلية من الأكلات المفضلة لدينا جميعا فهى غنية بالدهون والنشويات، ولكن غير أن تناول الأطعمة المقلية قد ينعكس سلباً على الصحة العقلية،  ولكن توصل فريق بحثي في ​​مدينة هانغتشو الصينية إلى أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية، لا سيما البطاطس المقلية، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالقلق بنسبة 12%، وخطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 7%، مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا الأطعمة المقلية، وفق شبكة CNN.

ومن المعلوم أن الأطعمة المقلية تشكل عوامل خطر للإصابة بالسمنة المفرطة، وارتفاع ضغط الدم، وتأثيرات صحية أخرى.وبحسب  إحدى الدراسات، تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية تقليل استهلاك الأطعمة المقلية حفاظاً على الصحة العقلية".

إلا أن الخبراء الذين يدرسون التغذية رأوا أن هذه النتائج ما برحت أولية، وليس واضحاً ما إذا كانت الأطعمة المقلية تؤثر على الصحة العقلية، أم أن من يعانون من أعراض الاكتئاب أو القلق يتناولون الأطعمة المقلية.

وقيّمت الدراسة 140728 شخصاً على مدى 11.3 عام وبعد استبعاد المشاركين الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب في العامين الأولين، شخصت 8294 حالة من القلق، و12735 حالة اكتئاب بين من تناولوا الأطعمة المقلية.

كما بينت الدراسة أن البطاطس المقلية تحديداً تتسبب بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 2% أكثر من اللحم الأبيض المقلي ووجدت أيضاً أن المشاركين الذين تناولوا أكثر من وجبة واحدة من الأطعمة المقلية بانتظام كانوا أكثر عدداً بين الرجال الأصغر سناً.

كما اتضح أن التأثيرات الصحية للأطعمة المقلية تستند بشكل كبير إلى ماهية ونوع الطعام المقلي ونوع الدهن المستخدم للقلي وان البطاطس تمثل مصدر قلق للتأثيرات المحتملة على المزاج لأنها قد تسبب ارتفاعاً كبيراً بنسبة السكر في الدم، ومن ثم لجهة الاستجابات الهرمونية لهذه الزيادات لكن جزءاً من هذه الزيادات يقل جزئياً من الدهون، التي يمكن أن توفرها تلك الناتجة عن القلي.

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