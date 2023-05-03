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وزارة الأسرى تدين هدم الاحتلال منزلي أسير وشهيد بالضفة

03 آيار / مايو 2023 08:59

غزة - وكالة الرأي:

أدانت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزل الأسير يونس هيلان من قلقيلية والشهيد محمد صوف من سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي: نسخة منه، إن هدم المنزلين يأتي امتدادا لسياسات حكومة التطرف والفاشية لدى الاحتلال.

وأضافت أن استمرار الاحتلال في سياسة هدم منازل الأسرى والشهداء وتشريد ذويهم، هو استخفاف واضح بالقانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق والأعراف الدولية، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف هذه السياسة، ووضع حد لممارسات حكومة الاحتلال القائمة على العقاب الجماعي.

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