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المستشفى الأوروبي يستقبل وفداً طبياً لجراحة الأطفال ومسالك بولية

03 آيار / مايو 2023 09:33

المستشفى الأوروبي يستقبل وفداً طبياً لجراحة الأطفال ومسالك بولية
المستشفى الأوروبي يستقبل وفداً طبياً لجراحة الأطفال ومسالك بولية

غزة- وكالة الرأي

قال استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال د. هشام دلول، إن المستشفى الأوروبي استقبل وفد طبي تشيلي متخصص في الجراحة العامة للأطفال ومسالك بولية أطفال.

وأكد د. دلول، أن هذه هي الزيارة الثانية للوفد للمستشفى الأوروبي بعد مرور عقد من الزمان على زيارته الأولى، ويتكون الوفد من ثلاثة أطباء من ذوي الخبرة.

وأوضح د.دلول انه تم معاينة 75 مريض في العيادة الخارجية وهي قوائم تم تجهيزها مسبقا على ايدي الطواقم المحلية ليتم اختيار الحالات التي ستجرى لها عمليات جراحية.

وأضاف:" من المقرر أن تجرى 48 عملية جراحية على مدار أربعة أيام بمعدل 12 عملية يوميا وهي عمليات متنوعة بين جراحة مسالك للأطفال او الجراحة العامة للأطفال وستكون ذات مهارة عليا ".

ونوه د. دلول ان هذه الزيارة تأتي ضمن سلسة زيارة يتم التنسيق لها وتنظيمها لتبادل الخبرات بين طواقمنا المحلية والطواقم الزائرة، مقدما شكره الجزيل لجمعية إغاثة أطفال فلسطين (PCRF) التي نسقت لاستقدام الوفد.

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