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معروف: الطواقم الحكومية تشرع بحصر أضرار عدوان الاحتلال

03 آيار / مايو 2023 09:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن الطواقم الحكومية المختصة شرعت منذ ساعات الصباح الأولى في عملية حصر الأضرار ميدانيا وتسجيل وتقدير الخسائر، التي تسببت بها غارات الاحتلال الليلة الماضية.

ودعا معروف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية إلى تفقد الأماكن المختلفة التي استهدفها الاحتلال خلال عدوانه، وتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت والمرافق العامة المتأثرة بالقصف.

وأضاف: "نقدّر كل من أدى واجبه بمسئولية ومهنية من وسائل الإعلام والطواقم الصحفية والنشطاء، وفي المقابل سيتم التعامل والمتابعة وفق المقتضى القانوني مع النماذج غير المسئولة وطنيا ومجتمعيا، التي قامت بنشر وترويج وتداول الإشاعات، ولم تلتزم بمحددات النشر عبر المنصات المختلفة، وساهمت في إحداث بلبلة مجتمعية، حيث جرى رصدها طوال الساعات الماضية".

وذكر أن المؤسسات والطواقم الحكومية كانت تتابع مجريات العدوان لحظيا، وتقوم بواجبها لاستمرار الخدمات الأساسية والتعامل مع تداعيات العدوان وآثاره.

وأوضح معروف، أن المؤسسات الحكومية تمارس اليوم عملها الطبيعي المعتاد في تقديم خدماتها للمواطنين، كما تسير العملية التعليمية بصورتها الاعتيادية، باستثناء بعض المدارس التي تعذر عملها بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء القصف في محيطها القريب.

وحيّا شعبنا الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة وطواقمه الحكومية الذين وقفوا في وجه عدوان الاحتلال خلال الساعات الماضية، وكانوا أوفياء للشهيد خضر عدنان وللحركة الوطنية الأسيرة، ولم يتأخروا عن أداء الواجب، سيما في غزة العزة والكرامة.

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