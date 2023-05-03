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الصحة: شهيد و5 إصابات جراء عدوان الاحتلال على غزة

03 آيار / مايو 2023 09:43

جانب من غارات الاحتلال على قطاع غزة الليلة
جانب من غارات الاحتلال على قطاع غزة الليلة

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية. 

وأفادت الوزارة، باستشهاد المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عاما) شمال مدينة غزة، وإصابة 5 مواطنين آخرين جراء العدوان.

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