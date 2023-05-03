الصحة: شهيد و5 إصابات جراء عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية.
وأفادت الوزارة، باستشهاد المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عاما) شمال مدينة غزة، وإصابة 5 مواطنين آخرين جراء العدوان.
عاجل |
03 آيار / مايو 2023 09:43
10:22مركز شرطة معن بخان يونس يٌنهي خلافاً مالياَ بين ورثة على قطعة أرض
09:43الصحة: شهيد و5 إصابات جراء عدوان الاحتلال على غزة
09:46جراحة الأعصاب بالأوروبي يجري عملية لإنقاذ شابة من الشلل الرباعي
09:38معروف: الطواقم الحكومية تشرع بحصر أضرار عدوان الاحتلال
09:33المستشفى الأوروبي يستقبل وفداً طبياً لجراحة الأطفال ومسالك بولية