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وصول الفوج الثاني من المواطنين العائدين من السودان

03 آيار / مايو 2023 10:14

جانب من وصول الفوج الثاني
جانب من وصول الفوج الثاني

غزة - وكالة الرأي:

استقبلت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود وأجهزة الداخلية والأمن الوطني المختصة، اليوم الأربعاء، الفوج الثاني من المواطنين العائدين من دولة السودان عبر معبر رفح البري.

وأعلنت هيئة المعابر، أن أطقمها عملت على تجهيز صالة الاستقبال، تمهيدًا لوصول المواطنين البالغ عددهم قرابة 103 عائدا، ومن ثّم ختم جوازاتهم ونقل أمتعتهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية إياد البزم في تصريح إذاعي صباح اليوم أن الأطقم المختصة عملت على تسهيل إجراءات عبور الطلبة والعائدين من دولة السودان، تمهيدًا لعودتهم لقطاع غزة

وأشار إلى أن العمل مستمر بالتواصل مع الجانب المصري من أجل تسهيل وصولهم بعد دخول يوم الجمعة الماضي الفوج الأول وعدده 178 عائدًا من الطلبة والعائلات.

وكان في استقبال العائدين أطقم العلاقات العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، والشرطة المجتمعية والشرطة النسائية، الذين عملوا على مساعدتهم ونقل أمتعتهم.

الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تسهيل وصول المواطنين العائدين من دولة السودان جراء الأوضاع الجارية فيها.

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