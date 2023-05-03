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"التنمية الاجتماعية" تبدأ بتصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة

03 آيار / مايو 2023 10:15

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

غزة - وكالة الرأي:

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة بإجراءات تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة بغرض إصدار بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمكن ذوي الإعاقة من الحصول على الحقوق التي كفلها لهم القانون بالإضافة إلى تنظيم العمل في مجال الإعاقة.

وأوضح مدير دائرة بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية باسل عابد، أن انعقاد اللجنة الطبية هي أولى خطوات البدء في إصدار بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه خلال هذا المشروع سيتم تحديث قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنظم عملية تقديم الخدمات الحكومية والأهلية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، ذكر مدير دائرة القومسيون الطبي بوزارة الصحة علاء الدين المدهون، أن الوزارة حريصة على إتمام مشروع تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة جنباً إلى جنب مع وزارة التنمية الاجتماعية كون هذا الملف يضمن تقديم الخدمات لمستحقيها من الأشخاص ذوي الإعاقة ويساعد المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية على معرفة حالة الإعاقة وجوانب التدخل اللازمة للمعاق مما يساهم في تقديم خدمات نوعية ومميزة.

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