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الاحتلال يعتقل شاباً من بدّو شمال غرب القدس

03 آيار / مايو 2023 10:35

أرشيف
أرشيف

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شاباً من بلدة بدّو، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر محمد منصور، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

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