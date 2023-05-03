الاحتلال يعتقل شاباً من بدّو شمال غرب القدس

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شاباً من بلدة بدّو، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر محمد منصور، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.