الاحتلال يعتقل شاباً من بدّو شمال غرب القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شاباً من بلدة بدّو، شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر محمد منصور، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.
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03 آيار / مايو 2023 10:35
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شاباً من بلدة بدّو، شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر محمد منصور، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.
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