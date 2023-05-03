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بدأت معاناته مع متلازمة جوليان بري..

طاقم طبي متخصص بمجمع ناصر الطبي ينقذ حياة مريض من الشلل

03 آيار / مايو 2023 11:28

طاقم طبي متخصص بمجمع ناصر الطبي ينقذ حياة مريض من الشلل
طاقم طبي متخصص بمجمع ناصر الطبي ينقذ حياة مريض من الشلل

غزة- وكالة الرأي
تمكن طاقم طبي متخصص بمجمع ناصر الطبي ضم كلا من د. محمد قنديل استشاري طب باطني حرج ود. محمود وادي استشاري أمراض الكلى والحكيم محمد الزطمة) من إجراء عملية تبديل بلازما الدم (Plasma exchange) على مدار خمس أيام لمريض يعاني من ضعف شديد في الأطراف السفلية والعلوية بدأت معاناته مع متلازمة جوليان بري تطورت لتصبح خليط من اعتلال أعصاب مزيل لمادة الميلانين.

ووفق الطاقم الطبي فقد تم التعامل مع المريض من قبل طاقم طب الأعصاب برئاسة د. إياد حسين استشاري طب الأعصاب وتقرر إجراء عملية تبديل البلازما بعد فشل الخيارات الأخرى، حيث بدأت العملية بتركيب قسطرة مركزية بإرشاد الأشعة الفوق صوتية ومن ثم تحضيره للعملية.

ويضيف الطاقم: "على مدار خمسة أيام تم الإجراء الطبي بنجاح وبدون مضاعفات وتعافي المريض بشكل كبير وأصبح يتحرك ويقف على قدميه واختفى الضعف تماماً من الأطراف العلوية وما زال تحت الإشراف الطبي حتى يتعافى بشكل كامل.

وتعتبر خدمة تبديل بلازما الدم خدمة مستحدثة، كونها ضرورية لعلاج مرضى الضعف العصبي والوهن العضلي وكذلك بعد عمليات زراعه الكلى.

وقام الفريق الطبي كونها خدمة مستحدثة بمرافق وزارة الصحة بتدريب طواقم مجمع ناصر لتكون مؤهلة لخدمة أكبر عدد من المرضى.

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