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مستشفى الأقصى تقدم 30ألف خدمة تصوير أشعة منذ بداية2023

03 آيار / مايو 2023 11:53

مستشفى الأقصى تقدم 30ألف خدمة تصوير أشعة خلال الربع الأول من العام2023
مستشفى الأقصى تقدم 30ألف خدمة تصوير أشعة خلال الربع الأول من العام2023

غزة وكالة الرأي

أجرت دائرة الأشعة في مستشفى الشهداء الاقصى بمختلف أقسامها نحو (30) ألف خدمة تصوير طبي، وذلك في إطار استمرار تقديمها للخدمات الصحية للمواطنين وحرصها المستمر لتجويد الخدمة.

ووفق التقرير الربعي الأول فقد بلغ عدد خدمات تصوير الأشعة العادية نحو (27) ألف صورة اشعة، بينما بلغت خدمات التصوير المقطعي (1238) صورة مقطعية بينما بلغ عدد خدمات الأشعة الملونة 10 حالات، فيما بلغ عدد خدمات التلفزيون الملون 1951 حالة.

وأكد د. أحمد شلتوت مدير دائرة الأشعة في مستشفى شهداء الاقصى أن جهود الطواقم العاملة مستمرة في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، ولا سيما المرضى المنومين والمراجعين في العيادات الخارجية بالإضافة لتوفر تصوير تلفزيوني في العيادات للمرضى المراجعين وهذا الأمر الذي يساهم في سرعة التشخيص والعلاج للمريض بالإضافة إلى اجراء التصوير  المقطعي للحالات المنومة داخل الأقسام بشكل مباشر ومتابعة تقاريرها بنفس الوقت، كما يتم المتابعة الدورية والهادفة لتحسين العمل وتطوير الخدمة في دائرة الأشعة للوصول لأفضل جودة ممكنة.

من جانبه، أشاد د. إياد أبو زاهر مدير عام المستشفى بجهود طواقم دائرة الأشعة والتي تسعى بشكل مستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأهلنا في المنطقة الوسطى.

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