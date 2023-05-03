استطلاع أمريكي: 44% من الناخبين الديمقراطيين يصفون "إسرائيل" بدولة عنصرية

وكالات-وكالة الرأي

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي العام الأمريكي، أجرته جامعة ميريلاند، استمرار تدني مستوى دعم الشعب الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الاستطلاع الجديد، الذي استهدف الناخبين الأمريكيين، أظهر انخفاض دعمهم لدولة الاحتلال.

وذكر موقع “دولة فلسطين” الذي أورد التقرير، أن الاستطلاع الذي شمل 1203 من الناخبين الأمريكيين، أظهر أن 44٪ من المستطلعة آراؤهم يعتبرون إسرائيل “دولة فصل عنصري”.

وقد كشف الاستطلاع أيضا مدى الانقسام بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبين أن 41٪ من الجمهوريين يعتقدون إن إسرائيل “ديمقراطية نابضة بالحياة”، بينما قال 20٪ إنها “دولة فصل عنصري”، فيما اعتبر 44٪ من الديمقراطيين إنها دولة فصل عنصري، و34٪ إنها ديمقراطية معيبة.

ونقل الموقع تصريحات للباحث في معهد بروكينغز البروفيسور شبلي تلحمي، الذي أجرى الاستطلاع مع زميلته ستيلا روس، وصف فيها النتائج بـ “الرائعة”، لأن استخدام مصطلح “الفصل العنصري” في الخطاب الأمريكي من المحرمات في العديد من الدوائر.

وقد أظهر الاستطلاع أيضًا دعم العديد من الناخبين الديمقراطيين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات على إسرائيل (BDS).

وقال 41٪ من ناخبي الحزب الديمقراطي إنهم يؤيدون الحركة مقابل 20٪ فقط قالوا إنهم يعارضونها.

المصدر:القدس العربي