"غوتيريش" يدعو لتحقيق شفاف في استشهاد الأسير خضر عدنان

وكالة الرأي- وكالات

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، بإجراء تحقيق شفاف حول استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان.

وقال نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، فرحان الحق:" إن الأمين العام “يتابع بقلق الوضع بعد وفاة خضر عدنان”، وإن على السلطات الإسرائيلية “ضمان إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته”.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام “يجدد دعوته لإسرائيل لوضع حد لممارسة الاعتقال الإداري. فإما أن يتم توجيه تهم فورية لجميع المحتجزين إدارياً ومحاكمتهم أمام محكمة أو إطلاق سراحهم دون تأخير”.

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية أعلنت،امس الثلاثاء، عن استشهاد الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بعد إضراب عن الطعام استمر 86 يوما، في أول وفاة لأسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة عقود.

المصدر: القدس العربي