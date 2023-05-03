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التشريعي يدين اختطاف الاحتلال للنائب عزام سلهب

03 آيار / مايو 2023 01:15

التشريعي يدين اختطاف الاحتلال للنائب عزام سلهب
التشريعي يدين اختطاف الاحتلال للنائب عزام سلهب

غزة- وكالة الرأي

دان المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، اختطاف سلطات الاحتلال للنائب عزام سلهب وثلاثة من أبنائه، بعد اقتحام منزله وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال المجلس في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن سياسة الاحتلال القاضية بتغييب نواب الشعب الفلسطيني والزج بهم في السجون والاعتداء على ممتلكاتهم هي سياسة فاشلة لن تفلح في كسر ارادتهم ولن تؤتي ثمارها في عزلهم عن محيطهم الشعبي ومنعهم من خدمة القضية الفلسطينية. 

وطالب المجتمع الدولي بموقف جاد إزاء سياسة اختطاف النواب في انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية ومخالفة واضحة لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

ودعا المنظمات الحقوقية الدولية بالقيام بمسئولياتها والعمل على تجريم الاحتلال وفضح انتهاكاته بحق النواب دولياً.

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