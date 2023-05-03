اللجنة القانونية بالتشريعي تناقش مشاريع قوانين تمهيداً لإقرارها

غزة- وكالة الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًاً؛ لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والقضايا التي تخص عملها.

جاء ذلك، بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاؤها النائب مروان أبو راس، والنائب يونس الأسطل، والنائب أحمد أبو حلبية.

وناقشت اللجنة مشاريع قوانين متعددة منها المسؤولية الطبية، كما راجعت القوانين الواردة إليها من بداية العام والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

كما ناقشت مقترح مشروع تعديل قانون الزكاة.

فيما أحالت اللجنة جملة من المسائل إلى اللجنة الشرعية للعمل على البحث فيها، وبيان الرأي الشرعي بخصوصها.

كما أقرت عقد جلسة استماع للنائب العام خلال الفترة القادمة لعدد من المسائل التي تحتاج لمتابعة.

وأكدت اللجنة على ضرورة التواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للتأكيد على تسليم تقريرها السنوي للمجلس التشريعي وفقاً للقانون.