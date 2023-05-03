لجنة الرقابة بالتشريعي تستنكر جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

غزة- وكالة الرأي

استنكر رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي النائب هدى نعيم، في اليوم العالمي لحرية الصحافة جرائم الاحتلال والاضطهاد بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في انتهاك سافر لكل الأعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

وطالبت نعيم، المجتمع الدولي الذي يدّعي التحضّر واحترام حقوق الإنسان أن يقلع عن ازدواجية المعايير وينتصر لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين الفلسطينيين التي كفلتها المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية.

ودعت لمحاسبة كيان الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية، على جرائمه وانتهاكاته المدوّية للقانون الدولي بحق الصحفيين الفلسطينيين والتي تدخل في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

وترحمت على شهداء الصحافة الفلسطينية دفعوا ضريبة الحرية والكرامة، ونوجه بالتحية للصحفيين والجنود المجهولين، الذين يعملون في كل الأوقات على خدمة القضية الفلسطينية، وكشف الوجه الحقيقي لفاشية وعنصرية الاحتلال المجرم.