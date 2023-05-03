هيئة الأسرى تتقدم بطلب مستعجل لمنع تشريح جثمان الشهيد عدنان

الداخل المحتل- وكالة الراي:

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بطلب مستعجل لمحاكم الاحتلال لمنع إجراء أي تشريح لجثمان الشهيد خضر عدنان.

وأوضحت الهيئة، أن الجهود متواصلة لاستعادة جثمان الشهيد عدنان، وتمكين عائلته وأحبائه من وداعه ومواراته الثرى.

وأكدت أن نقل جثمانه من المستشفى إلى معهد الطب العدلي لا تعني بالضرورة إجراء عملية التشريح، بل هو نقل روتيني في سياق احتجاز جثمانه في ثلاجات الموتى، على غرار باقي الشهداء المحتجزة جثامينهم.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أبلغت الأسرى رسميا في ساعات مبكرة من فجر أمس الثلاثاء، باستشهاد الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.

وكان الأسير عدنان، قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد أقرت منذ العام 2015 تشريعات تجيز احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، حيث تحتجز أكثر من 100 جثمان لشهداء، بالإضافة الى أكثر من 250 شهيدا محتجزين في مقابر الأرقام، منهم 13 جثمانا من الحركة الأسيرة، من ضمنهم الشهيدان خضر عدنان وناصر أبو حميد