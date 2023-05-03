واشنطن تدعو لمعاملة الأسرى الفلسطينيين بشكل إنساني

وكالات- وكالة الراي:

أكد نائب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، على ضرورة احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد بمن فيهم الأسرى.

وقال باتيل، بشأن موقف الإدارة الأميركية من استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان: "إن وجهة نظرنا هي أن لدينا احترامًا عميقًا لحقوق الإنسان ونعتقد أنه يجب معاملة جميع الأفراد، بمن فيهم السجناء، بشكل إنساني".

وحول موقف الإدارة من الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين وتجدده باستمرار، قال باتيل "ما سأقوله بهذا الشأن هو أنني سأترك حكومة إسرائيل تتحدث بشكل أكثر تحديدًا عن قراراتها".

واستشهد الأسير الفلسطيني خضر عدنان، الذي أصبح رمزا للمقاومة الفلسطينية لسياسات الاعتقال الإسرائيلية، الثلاثاء، بعد 87 يوما من الإضراب عن الطعام عن عمر يناهز الـ45 عاما، وبحسب ما أعلنت السلطات.

وفي الأمم المتحدة قال فرحان حق نائب الناطق الرسمي باسم أمين عام المتحدة أنطونيو غيوتيرش إن الأمين العام يتابع بقلق الوضع بعد وفاة خضر عدنان، مطالبا سلطات الاحتلال إجراء تحقيق شامل في ملابسات ما جرى، مجددا دعوة الأمم المتحدة لإسرائيل وضع حد لممارسة الاعتقال الإداري، مشيرا إلى ضرورة فإما توجيه تهم فورية للمعتقلين إدارياً ومحاكمتهم أمام محكمة أو إطلاق سراحهم دون تأخير.